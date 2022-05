Guerra, Ucraina attacca con le bici elettriche: «In grado di far saltare in aria i carri armati russi» (Di lunedì 23 maggio 2022) Corrono fino a 80 km/h, hanno un'autonomia di 320 km e sono in grado di trasportare razzi da lanciare contro i carri armati russi. Sono le bici elettriche Eleek e Delfast che l'Ucraina sta... Leggi su ilmattino (Di lunedì 23 maggio 2022) Corrono fino a 80 km/h, hanno un'autonomia di 320 km e sono indi trasportare razzi da lanciare contro i. Sono leEleek e Delfast che l'sta...

