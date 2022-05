Giletti | Moretti e l' equivoco del maschio alfa

Advertising

rulajebreal : Massima Solidarietà a ?@ale_moretti? Ci sono violenze subdole manipolatorie—Quelle che sanno di gogna, che mirano a… - GiovaQuez : Altro che ospiti, Hogan o pipì al confine. Il modo in cui oggi Giletti è entrato a gamba tesa nella vita privata di… - mariellaspecial : RT @paolomadron: Maschio analfa - giuseppe_masala : Ma com'è questo gossip che la Ladylike Moretti ha avuto una storia d'amore con Giletti? - andy_reds : RT @Tag43_ita: Maschi analfa @LiaCeli -

È il caso di Massimoche, in un intervista al Corriere , ha deciso di parlare del suo legame con l europarlamentare del Partito Democratico Alessandra: "È ancora innamorata di me , ...Poi il giornalista gli ha chiesto nello specifico di Alessandra, eha dichiarato convinto: 'È ancora innamorata di me, forse in parte anche io' , affermando che anche se è finita, ...In un'intervista al Corriere, il conduttore ha parlato della vita personale dell'eurodeputata suscitando una dura reazione che lo ha portato poco dopo a fare dietrofront ...Come ben sappiamo, in passato Giletti ha intrapreso alcune relazioni sentimentali, tra le quali spiccano ad esempio quelle con Antonella Clerici e con Alessandra Moretti. È proprio una frase su ...