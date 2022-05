Fedez: “È arrivato l’esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi. Non devo fare la chemioterapia, mi ritengo parecchio fortunato” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”. A dirlo, con lo sguardo emozionato e il sorriso in volto, è Fedez che nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto a cui sta lavorando con l’amico ritrovato J-Ax, ha parlato anche della sua malattia. I due artisti si sono presentati insieme a Palazzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Mi. È. Ilera molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’… Non hae non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”. A dirlo, con lo sguardo emozionato e il sorriso in volto, èche nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto a cui sta lavorando con l’amico ritrovato J-Ax, ha parlato anche della sua malattia. I due artisti si sono presentati insieme a Palazzo ...

Advertising

Frankf1842 : RT @fanpage: “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastas… - FQMagazineit : Fedez: “È arrivato l’esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi. Non devo fare la chemioterapia, mi riten… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastas… - Donato94304723 : RT @fanpage: “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastas… - fanpage : “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo mic… -