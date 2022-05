Brave and Beautiful anticipazioni 24 maggio 2022, la fuga di Cesur (Di lunedì 23 maggio 2022) Nella puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 24 maggio 2022 Cesur punta una pistola contro Serhat e poi scappa via riuscendo a sparire in pochi istanti. Ora tutti lo stanno cercando, mentre lui si rifugia dal suo grande amico Rifat, che lo aiuta a restare nascosto dalla polizia. Serhat a questo punto chiama Suhan e chiede il suo aiuto per riuscire a riprendere Cesur. Il poliziotto vorrebbe che grazie alla Korludag lui cadesse in trappola. Tutto grazie ad un orologio con il geolocalizzatore. Questo episodio della fiction turca sarà trasmesso alle ore 16:50 su Canale 5 e alla medesima ora anche in streaming su Mediaset Infinity. Uomini e Donne, Luca Salatino: la non scelta reagisce malissimo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 23 maggio 2022) Nella puntata diandin onda martedì 24punta una pistola contro Serhat e poi scappa via riuscendo a sparire in pochi istanti. Ora tutti lo stanno cercando, mentre lui si rifugia dal suo grande amico Rifat, che lo aiuta a restare nascosto dalla polizia. Serhat a questo punto chiama Suhan e chiede il suo aiuto per riuscire a riprendere. Il poliziotto vorrebbe che grazie alla Korludag lui cadesse in trappola. Tutto grazie ad un orologio con il geolocalizzatore. Questo episodio della fiction turca sarà trasmesso alle ore 16:50 su Canale 5 e alla medesima ora anche in streaming su Mediaset Infinity. Uomini e Donne, Luca Salatino: la non scelta reagisce malissimo ...

Advertising

infoitcultura : Brave and Beautiful, le anticipazioni del 24 maggio: un altro omicidio - AnnaMancini81 : Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 23 al 27 maggio 2022 - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful: gesto folle di Cesur, un omicidio scuote tutti - infoitcultura : Brave and Beautiful: Riza gioca un brutto scherzo a Tahsin - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 24 maggio 2022: episodio 37 -