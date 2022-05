Amiche ed ex fidanzate in difesa di Johnny Depp e contro Amber Heard. Tutte, tranne una… (Di lunedì 23 maggio 2022) Eva Green ha rotto il silenzio, schierandosi apertamente con l’ex collega di Dark Shadow, Johnny Depp. Ma non è la sola. Ecco chi sta dalla parte del divo e chi da quella dell’ex moglie Amber Heard. Foto Ansa Comunque vada, sarà un successo. Perché, è opinione comune tra gli esperti e gli addetti ai lavori, difficilmente Johnny Depp vincerà la causa contro l’ex moglie Amber Heard. Che ha denunciato per diffamazione chiedendo 50 milioni di dollari. Ma nel tribunale dell’opinione pubblica e di una fetta di Hollywood ha già vinto. Cosa dica questo fatto di come viene trattata una donna che denuncia violenza, meriterebbe una riflessione a parte. Ma, intanto, giorno dopo giorno, aumentano le voci che si alzano a difesa ... Leggi su amica (Di lunedì 23 maggio 2022) Eva Green ha rotto il silenzio, schierandosi apertamente con l’ex collega di Dark Shadow,. Ma non è la sola. Ecco chi sta dalla parte del divo e chi da quella dell’ex moglie. Foto Ansa Comunque vada, sarà un successo. Perché, è opinione comune tra gli esperti e gli addetti ai lavori, difficilmentevincerà la causal’ex moglie. Che ha denunciato per diffamazione chiedendo 50 milioni di dollari. Ma nel tribunale dell’opinione pubblica e di una fetta di Hollywood ha già vinto. Cosa dica questo fatto di come viene trattata una donna che denuncia violenza, meriterebbe una riflessione a parte. Ma, intanto, giorno dopo giorno, aumentano le voci che si alzano a...

RoSa_DaleSsAnDr : Come si organizza una vacanza in un gruppo di tutte amiche fidanzate quando la loro unica risposta è 'Vado con tizi… - mariocavallaro : Poi Giletti ha chiesto scusa e smentito tutto. Ma non aveva mai almeno sentito dire che un vero gentiluomo pubblica… - augustoowell : io le odio le “amiche” opportuniste e quelle che quando si fanno fidanzate scompaiono - claudiaadeluca : tenete le vostre mamme sorelle amiche cugine fidanzate a casa?????????????????????????????????????????????????????? - Potato_ow0 : Le mie amiche su so tutte fidanzate/ innamorate/ prese male per “dolori di cuore”, e adesso non so con chi andare a troieggiare -