30 anni dalle stragi di mafia, Sasso: "La scuola fu artefice della riscossa civile, preservare e trasmettere gli insegnamenti di Falcone e Borsellino" (Di lunedì 23 maggio 2022) "Anche a distanza di 30 anni l'Italia non dimentica il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, straordinario protagonista della lotta alla mafia e indimenticabile esempio di rettitudine, attaccamento alle Istituzioni, passione civile"

chetempochefa : A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, questa domenica a #CTCF avremo con noi #FiammettaBorsellino, figli… - chetempochefa : A 30 anni dalle stragi del 1992, stasera a #CTCF da @fabfazio non perdetevi un importante momento con… - Pres_Casellati : A 30 anni da #Capaci, il giudice #Falcone continua a guidare la lotta alla mafia. Il suo coraggio rivive ogni giorn… - liberainfo : RT @fattoquotidiano: A distanza di trent’anni dalle stragi si torna a indagare sulla ‘Pista nera’. C’è un pentito e una testimone che hanno… - RadiocorriereTv : Una storia lunga e contorta, che ha un inizio ma, dopo 30 anni, non ha una fine Serata #GiovanniFalcone Lunedì… -