Advertising

gparagone : Fatemi capire: cosa facciamo? Ci mettiamo 4 contro 1 e 'bullizziamo' il giornalista russo? #nonelarena #Ucraina #Putin - fanpage : L'Ucraina vince l' #Eurovision e una giornalista russa pro Putin:'Lanciate un missile su Torino' - NicolaPorro : ?? Oggi la giornalista è in copertina sul #Time. Ma 3 giorni prima della guerra, aveva raccontato il 'vero'… - AngeloDESALVATO : RT @DonbassItalia: Elena Bondarenko, giornalista e politico ucraino. In due minuti smontati mesi di propaganda occidentale sulla democrazia… - WendellGee1985 : RT @DonbassItalia: Elena Bondarenko, giornalista e politico ucraino. In due minuti smontati mesi di propaganda occidentale sulla democrazia… -

TGCOM

Ecco chi sono La guerra d'invasione dell', o "operazione militare speciale" come si è ...di Channel One salita agli onori delle cronache per il suo gesto in diretta al ...'La nostra famiglia è distrutta, come qualunque famiglia', spiega Zelenska, che allache le chiede se la guerra le ha portato via suo marito replica: 'Nessuno mi sottrae ... Ucraina, la giornalista russa rifugiata a Helsinki: "Nel Donbass sembra di rivivere la guerra in Cecenia" «Ma 700.000 soldati stanno difendendo l’Ucraina» ha ricordato Zelensky, un modo per dire che anche ai russi conviene trovare una via di uscita. Menduza, quotidiano on line, ha intervistato Rusian ...giornalista russo-ucraina, nata a Zaporizhzhya e vissuta tra Togliatti e Nizhny Novgorod, diventata attivista dei diritti umani proprio durante la seconda guerra cecena (in Cecenia ha vissuto dal 2003 ...