Salernitana Udinese LIVE: tutto pronto all'Arechi

Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Allo stadio Arechi, Salernitana e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Salernitana Udinese 0-0 MOVIOLA

Fischio d'inizio ore 21

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Salernitana Udinese 0-0: risultato e tabellino

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Verdi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra, Wallace, Makengo, ...

