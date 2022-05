Pioli: ”Due partite sono state fondamentali per lo scudetto!” (Di domenica 22 maggio 2022) Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria della Serie A del Milan. “Abbiamo fatto una stagione incredibile. Quando si ottengono questi risultati tutte le componenti hanno dato un grande contributo. Grazie al club per il sostegno e la protezione. I dirigenti mi danno sostegno, fiducia, parlo con gente che sa di calcio. Il mio staff. sono equilibrato, tranquillo, ma sono puntiglioso e scrupoloso per loro non è facile. E grazie ai giocatori. Mi hanno dato tutto, tutto e tutti. E i nostri tifosi. Io mi sono divertito quando hanno detto che eravamo forti perché non c’erano i tifosi. Noi siamo più forti grazie ai nostri tifosi”. Su un ipotetico film Scudetto: “Tre immagini? La vittoria nel derby, a Roma con la Lazio, i discorsi di Zlatan e Simon alla squadra che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) Stefanoha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria della Serie A del Milan. “Abbiamo fatto una stagione incredibile. Quando si ottengono questi risultati tutte le componenti hanno dato un grande contributo. Grazie al club per il sostegno e la protezione. I dirigenti mi danno sostegno, fiducia, parlo con gente che sa di calcio. Il mio staff.equilibrato, tranquillo, mapuntiglioso e scrupoloso per loro non è facile. E grazie ai giocatori. Mi hanno dato tutto, tutto e tutti. E i nostri tifosi. Io midivertito quando hanno detto che eravamo forti perché non c’erano i tifosi. Noi siamo più forti grazie ai nostri tifosi”. Su un ipotetico film Scudetto: “Tre immagini? La vittoria nel derby, a Roma con la Lazio, i discorsi di Zlatan e Simon alla squadra che ...

