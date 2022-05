“L’Inter ha vinto lo Scudetto” Inzaghi euforico, succede di tutto (Di domenica 22 maggio 2022) Simone Inzaghi sogna il primo Scudetto della sua carriera, diventando così l’allenatore della seconda stella della storia delL’Inter. La stagione delL’Inter avrebbe dovuto essere davvero molto complicata quest’anno, in particolar modo vedendo il mercato estivo, con i nerazzurri che hanno dovuto accedere tutti i loro migliori elementi per poter far cassa e rimpinguare un bilancio che a dir poco piangeva, ma alla fine il grande lavoro di Simone Inzaghi ha permesso ai campioni d’Italia di arrivare all’ultima giornata con ancora la possibilità di confermarsi al vertice della Serie A, con una statistica che fa davvero ben sperare per la conferma della Beneamata. Simone Inzaghi Inter (LaPresse)In questa stagione L’Inter è riuscita a realizzare grandissimi risultati, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 22 maggio 2022) Simonesogna il primodella sua carriera, diventando così l’allenatore della seconda stella della storia del. La stagione delavrebbe dovuto essere davvero molto complicata quest’anno, in particolar modo vedendo il mercato estivo, con i nerazzurri che hanno dovuto accedere tutti i loro migliori elementi per poter far cassa e rimpinguare un bilancio che a dir poco piangeva, ma alla fine il grande lavoro di Simoneha permesso ai campioni d’Italia di arrivare all’ultima giornata con ancora la possibilità di confermarsi al vertice della Serie A, con una statistica che fa davvero ben sperare per la conferma della Beneamata. SimoneInter (LaPresse)In questa stagioneè riuscita a realizzare grandissimi risultati, ...

