Lazio, Strakosha: “Vado via uomo, lascio il mio cuore a Roma” (Di domenica 22 maggio 2022) Lazio, Strakosha- Le parole di addio del portiere albanese Strakosha dopo molti anni alla Lazio dove ha davvero lasciato il segno in maniera importante. LE PAROLE DI Strakosha Ringrazio prima di tutto la Lazio. Quello che sono oggi è grazie a loro, ai tifosi, allo staff e ai miei compagni dalla Primavera ad oggi. E’ stato un viaggio bellissimo, non ti nascondo che Vado via con il mal di cuore ma sono arrivato ragazzino e Vado via da uomo. Le cose belle iniziano ma hanno anche una fine. Sono contento del mio percorso e spero di aver regalto un sogno ai bambini: quello di credere che dalle giovanili si può raggiungere la prima squadra. Andare in Champions con questa maglia è stato realizzare il mio sogno che avevo da ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)- Le parole di addio del portiere albanesedopo molti anni alladove ha davvero lasciato il segno in maniera importante. LE PAROLE DIRingrazio prima di tutto la. Quello che sono oggi è grazie a loro, ai tifosi, allo staff e ai miei compagni dalla Primavera ad oggi. E’ stato un viaggio bellissimo, non ti nascondo chevia con il mal dima sono arrivato ragazzino evia da. Le cose belle iniziano ma hanno anche una fine. Sono contento del mio percorso e spero di aver regalto un sogno ai bambini: quello di credere che dalle giovanili si può raggiungere la prima squadra. Andare in Champions con questa maglia è stato realizzare il mio sogno che avevo da ...

