L’Atalanta è fuori dall’Europa, ma i tifosi salutano la squadra con cori, applausi e striscioni (Di domenica 22 maggio 2022) L’Atalanta ha perso la partita contro l’Empoli e anche l’Europa, chiudendo il campionato all’ottavo posto, ma il pubblico presente allo stadio ha applaudito la squadra, primo tra tutti Ilicic, all’addio e il tecnico Gasperini. L’Eco di Bergamo definisce il saluto finale “commovente”. “Sì, perché, a non perdere, in una serata costata l’addio alle coppe e la sconfitta sul campo, è stato il popolo nerazzurro, capace di confermarsi, lui sì, da Champions per il sostegno e gli applausi incondizionati rivolti alla squadra”. Il più applaudito è stato Ilicic, che si è rivisto in campo dopo quattro mesi dall’ultima volta, il 9 gennaio, quando giocò uno scorcio di partita contro l’Udinese. È stato accolto da un boato già quando è spuntato dagli spogliatoi. “Il coro Ilicic scandito a squarciagola. Josip risponde con gli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022)ha perso la partita contro l’Empoli e anche l’Europa, chiudendo il campionato all’ottavo posto, ma il pubblico presente allo stadio ha applaudito la, primo tra tutti Ilicic, all’addio e il tecnico Gasperini. L’Eco di Bergamo definisce il saluto finale “commovente”. “Sì, perché, a non perdere, in una serata costata l’addio alle coppe e la sconfitta sul campo, è stato il popolo nerazzurro, capace di confermarsi, lui sì, da Champions per il sostegno e gliincondizionati rivolti alla”. Il più applaudito è stato Ilicic, che si è rivisto in campo dopo quattro mesi dall’ultima volta, il 9 gennaio, quando giocò uno scorcio di partita contro l’Udinese. È stato accolto da un boato già quando è spuntato dagli spogliatoi. “Il coro Ilicic scandito a squarciagola. Josip risponde con gli ...

Advertising

sportface2016 : +++La #Fiorentina si qualifica per la prossima #ConferenceLeague, l'#Atalanta resta fuori dall'Europa+++#SerieA - Andrea_mrt97 : @F1N1no Scusa ma stai un po' calmo, se l'Atalanta avesse giocato come l'anno scorso a quest'ora saremmo fuori dalla… - SoloMilan68 : 36' giornata: Il Milan ospita l'Atalanta con l'intenzione di vendicare il 5-0 subito all'andata. Ne viene fuori una… - LuigiLiccardo6 : RT @Torrenapoli1: L’Atalanta ha mollato il Campionato per tentare di andare avanti in EL Non ha avuto Zapata e Toloi per quasi tutto l’anno… - AmoBergamo : #Bergamo La casa stregata: Bergamo applaude ma l'Empoli vince (0-1). L'Atalanta è fuori dall'Europa -