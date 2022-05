Inter | Handanovic | “C’è grande rammarico | ma dovevamo pensarci prima”

(Di domenica 22 maggio 2022) Samir, portiere e capitano nerazzurro ha commentato ai microfoni di Dazn, il secondo posto ottenuto.“Rimarrò un altro anno qua all’. Oggi c’èdelusione, ma cipensare. Dobbiamo essere orgogliosi, abbiamo giocato un calcio bellissimo e vinto due trofei. Siamo consapevoli di aver lasciato qualcosa, ma abbiamo fatto 52 partite. I tifosi ci hanno sempre sostenuto nei momenti difficili, noi abbiamo dato tutto, siamo i primi noi ad essere dispiaciuti, ma dobbiamo accettare il verdetto”. Poi ha concluso: “Non sono la persona giusta per parlare di mercato, io devo limitarmi a fare il mio, che non è semplice”. SportFace.

Il pochissimo che gli tocca fare non lo sbaglia. 6.5 Skriniar In marcatura su Sabiri sembra un adulto alle prese con un bambino 6 De Vrij Serata di relativo relax, anticipo di ferie ...Il primo squillo della Samp arriva al 29' ma il tiro di Candreva da fuori area scivola via a lato della porta difesa da. Sul finire dle primo tempo è ancora l'a farsi pericolosa, ... Inter, Handanovic: "Trofei frutto di un grande e lungo lavoro. Ogni giornata resterà speciale" “Rinnovo Rimango un altro anno qua. Pronto al duello con Onana Sono sempre pronto. Oggi c’è grande delusione ma non è tempo di piangere, bisognava pensarci prima. Ma siamo comunque orgogliosi di ..."Siamo molto vicini al rinnovo, entrambi lo vogliamo e sono pronto a restare un altro anno all'Inter. Dualismo con Onana Io sono sempre pronto. (ANSA) ...