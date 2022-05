F1, GP Monaco Montecarlo 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 22 maggio 2022) Weekend back to back per la F1 che da Barcellona si sposta di alcuni km per la prossima gara che è il Gran Premio di Monaco 2022 a Montecarlo: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della settima gara del Mondiale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, nonché super glamour, dell’intero Circus, e quest’anno ci sarà la novità delle prove libere che si terranno regolarmente di venerdì e non anticipate al giovedì come da storica tradizione nel Principato. Andiamo allora a ribadire gli orari. Venerdì 27 maggio alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 scatteranno le seconde libere. Sabato 28 maggio le prove libere 3 alle ore 13 anticiperanno le attese qualifiche fissate per ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Weekend back to back per la F1 che da Barcellona si sposta di alcuni km per la prossima gara che è il Gran Premio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della settima gara del Mondiale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, nonché super glamour, dell’intero Circus, e quest’anno ci sarà la novità delle prove libere che si terranno regolarmente di venerdì e non anticipate al giovedì come da storica tradizione nel Principato. Andiamo allora a ribadire gli. Venerdì 27 maggio alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 scatteranno le seconde libere. Sabato 28 maggio le prove libere 3 alle ore 13 anticiperanno le attese qualifiche fissate per ...

