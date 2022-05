Charles Leclerc raggiante dopo la pole in Spagna: “Macchina perfetta” (Di domenica 22 maggio 2022) Un giro maestoso. Forse anche mostruoso. Charles Leclerc su Ferrari ha chiuso una due giorni fantastica alla guida della Rossa di Maranello: il monegasco ha primeggiato in tutte le prove Libere piazzando, anche, la sua vettura in pole position nella giornata di ieri. Un impatto sicuramente straordinario per il Cavallino Rampante nel weekend spagnolo: le sensazioni sono davvero molto positive nel box ferrarista che potrà contare, anche, di un buon terzo posto di Carlos Sainz, il beniamino incontrastato di questa tappa della Formula 1. Le parole di Charles Leclerc a fine Qualifiche nel Gran Premio di Spagna Ecco cosa ha detto un raggiante Charles Leclerc al termine della sessione di Qualifiche che ha regalato al monegasco un’altra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Un giro maestoso. Forse anche mostruoso.su Ferrari ha chiuso una due giorni fantastica alla guida della Rossa di Maranello: il monegasco ha primeggiato in tutte le prove Libere piazzando, anche, la sua vettura inposition nella giornata di ieri. Un impatto sicuramente straordinario per il Cavallino Rampante nel weekend spagnolo: le sensazioni sono davvero molto positive nel box ferrarista che potrà contare, anche, di un buon terzo posto di Carlos Sainz, il beniamino incontrastato di questa tappa della Formula 1. Le parole dia fine Qualifiche nel Gran Premio diEcco cosa ha detto unal termine della sessione di Qualifiche che ha regalato al monegasco un’altra ...

Advertising

ScuderiaFerrari : QUALI DAY mode ???? @charles_leclerc #essereFerrari?? #SpanishGP - MarioAndretti : Charles @Charles_Leclerc sei un vero fenomeno. Complimenti a tutti @ScuderiaFerrari #SpanishGP #F1 - Anto_Giovinazzi : Bravi ragazzi ! @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc ?? #essereFerrari - xoxoFrancyii : RT @poesiadeimotori: I diamanti, le gemme più preziose in assoluto, hanno origine grazie alla pressione. Pensateci, la prossima volta che s… - saraasaurusrexx : RT @itsgiuliadip: questo ha sbinnato ma non si è fatto condizionare per niente dall’errore e subito dopo ha tirato fuori un giro mostruoso.… -