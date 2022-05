Un Posto Al Sole anticipazioni: colpo di scena per Michele, cambiano tutte le carte in tavola (Di sabato 21 maggio 2022) Michele riserverà una bella sorpresa a tutti gli spettatori di Un Posto Al Sole. Il giornalista cambierà tutte le carte in tavola. Michele e Silvia, Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Michele sarà protagonista di un colpo di scena incredibile nella soap Un Posto Al Sole. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della serie televisiva napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Il giornalista Michele era stato lontano dalle scene per un po’, nella trama si era recato a Milano per lavoro ed è successivamente rientrato a Napoli da poco. Purtroppo appena tornato nella sua città, ha ... Leggi su direttanews (Di sabato 21 maggio 2022)riserverà una bella sorpresa a tutti gli spettatori di UnAl. Il giornalista cambieràleine Silvia, UnAl(Raiplay screenshot)sarà protagonista di undiincredibile nella soap UnAl. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della serie televisiva napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Il giornalistaera stato lontano dalle scene per un po’, nella trama si era recato a Milano per lavoro ed è successivamente rientrato a Napoli da poco. Purtroppo appena tornato nella sua città, ha ...

