Salvini: "Spero che nessuno pensi di mandare armi per altri mesi" (Di sabato 21 maggio 2022) "Siamo usciti dalla pandemia con fatica grazie agli italiani e siamo in una guerra che deve finire prima possibile. Dobbiamo trovare ciò che unisce come diceva Papa Giovanni, non ciò che divide. Noi ci stiamo lavorando, il tema... Leggi su europa.today (Di sabato 21 maggio 2022) "Siamo usciti dalla pandemia con fatica grazie agli italiani e siamo in una guerra che deve finire prima possibile. Dobbiamo trovare ciò che unisce come diceva Papa Giovanni, non ciò che divide. Noi ci stiamo lavorando, il tema...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie presidente Draghi per le sue parole di Pace, sia a Washington che qua in Aula. Spero siano condivise da tutti. #Senato - AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero entro fine legislatura di portare a casa Autonomia. Faremmo il bene di tutta Italia, unendo per dav… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Salvini: 'Spero che nessuno pensi di mandare armi e contare i morti per altri mesi...' - pesorati : L'oriente sta volando. Noi vivendo nel pantano non lo realizziamo. Pensiamo che il top siano gli USA... Lo furono.… -