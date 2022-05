Riccardo Lanfranco interpreta Morandi | artista ecomoderno

(Di sabato 21 maggio 2022), Corn79, è selezionato per il Premio Sustainability Art “Giorgio”Entra nel vivo la prima edizione del premio che omaggia il massimo pittore bolognese del Novecento. Il riconoscimento è promosso da APE Confedilizia Bologna con il sostegno dal Grand Hotel Majestic “già Baglioni”. Si rivolge a artisti Under 40 impegnati sul tema delle emergenze

Advertising

Radio Radicale

... Paolo Mieli, Toni Capuozzo, Enrico Deaglio, Lucia Annunziata, Gad Lerner, Paolo Liguori, Andrea Marcenaro, Carlo Panella,Barenghi ePace. Ma i giornalisti si consolino. A destra ...Registrazione audio di "Collegamento conPalazzolo da Montecitorio con le interviste in diretta ad Alessandra Ermellino, a Fausto Raciti, a Stefano Ceccanti, aZucconi, a Matteo Orfini, ad Eugenio Saitta, a Luigi Casciello ... Collegamento con Lanfranco Palazzolo da Montecitorio con le interviste in diretta ad Alessandra Ermellino, a Fausto Raciti, a Stefano Ceccanti, a Riccardo Zucconi, a Matteo Orfini, ad Eugenio Saitta, a Luigi Casciello ea Vincenza Labriola (16.05.2022) Riccardo Lanfranco, Corn79, è selezionato per il Premio Sustainability Art “Giorgio Morandi”Entra nel vivo la prima edizione del premio che omaggia il massimo pittore bolognese del Novecento. Il ricon ...