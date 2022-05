Propaganda in incognito su Telegram: la clamorosa scoperta sulla figlia di Putin, dietro lo pseudonimo "Maria V"... (Di sabato 21 maggio 2022) Maria Vorontsova starebbe facendo Propaganda su Telegram. Si tratta della figlia maggiore di Vladimir Putin, la quale - per non essere riconosciuta online - si sarebbe nascosta dietro a un nickname, "Maria V". Una copertura piuttosto debole in realtà, anche perché avrebbe utilizzato le iniziali del suo vero nome. La 37enne, che lavora al Centro nazionale di ricerca medica per l'endocrinologia del ministero della Salute russo, è la primogenita nata da Putin e dall'ex first lady Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya. Nelle ultime ore si sta parlando di lei a livello internazionale per via di alcuni messaggi estrapolati da un chat Telegram con altri 106 ex compagni di facoltà. La Vorontsova, infatti, si è laureata all'Università ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022)Vorontsova starebbe facendosu. Si tratta dellamaggiore di Vladimir, la quale - per non essere riconosciuta online - si sarebbe nascostaa un nickname, "V". Una copertura piuttosto debole in realtà, anche perché avrebbe utilizzato le iniziali del suo vero nome. La 37enne, che lavora al Centro nazionale di ricerca medica per l'endocrinologia del ministero della Salute russo, è la primogenita nata dae dall'ex first lady Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya. Nelle ultime ore si sta parlando di lei a livello internazionale per via di alcuni messaggi estrapolati da un chatcon altri 106 ex compagni di facoltà. La Vorontsova, infatti, si è laureata all'Università ...

