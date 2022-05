La rabbia di Putin che rimuove i generali russi responsabili delle sconfitte in Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) All’inizio della guerra aveva licenziato un paio di dirigenti dei servizi segreti, colpevoli di non averlo informato a dovere sulle capacità di difesa del nemico: adesso Vladimir Putin se la prende con i militari sul campo, e secondo indiscrezioni diffuse dai servizi segreti ucraini, poi confermate dal Pentagono e dall’intelligence britannica, sospende due generali. Sono il comandante delle forze corazzate del distretto occidentale Sergej Kisel, accusato del fallimentare ritiro delle truppe da Kharkiv, respinte indietro dall’esercito di Kyiv, e Igor Osipov, comandante in capo della flotta del Mar Nero, responsabile dell’affondamento dell’incrociatore Moskva, nonostante il Cremlino abbia sempre affermato sia stato un incendio spontaneo a bordo a distruggere la nave ammiraglia. Come ricostruito dalla guida agli ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) All’inizio della guerra aveva licenziato un paio di dirigenti dei servizi segreti, colpevoli di non averlo informato a dovere sulle capacità di difesa del nemico: adesso Vladimirse la prende con i militari sul campo, e secondo indiscrezioni diffuse dai servizi segreti ucraini, poi confermate dal Pentagono e dall’intelligence britannica, sospende due. Sono il comandanteforze corazzate del distretto occidentale Sergej Kisel, accusato del fallimentare ritirotruppe da Kharkiv, respinte indietro dall’esercito di Kyiv, e Igor Osipov, comandante in capo della flotta del Mar Nero, responsabile dell’affondamento dell’incrociatore Moskva, nonostante il Cremlino abbia sempre affermato sia stato un incendio spontaneo a bordo a distruggere la nave ammiraglia. Come ricostruito dalla guida agli ...

