Il Lione trionfa ancora | steso il Barcellona in finale Champions femminile

(Di sabato 21 maggio 2022) Ililindi Women’sLeague. Ottava vittoria del torneo per le francesi Ilconquista la Women’sLeague per l’ottava volta nella propria storia. All’Allianz Stadium di Torino le francesi si impongono con un secco 3-1. Tutte le reti nel primo tempo: Henry, Hegerberg e Macario per le transalpine, Putellas per le catalane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Henry, Hegerberg e Macario segnano le reti che regalano la Champions alle francesi. Inutile il gol del Pallone d'Oro in carica Alexia Putellas.Dopo un anno di astinenza, il Lione ha subito ritrovato il feeling con la Champions League femminile, mettendo in bacheca il trofeo per la sesta volta nelle ultime sette edizioni.