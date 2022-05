Il ballo di Filippo Magnini e Sofia, per Giorgia Palmas un’emozione inspiegabile (Di sabato 21 maggio 2022) Giorgia Palmas e Filippo Magnini continuano a mostrare i momenti più belli del loro matrimonio ma tra le emozioni più grandi c’è stato il ballo tra lo sposo e Sofia. Filippo Magnini e Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, hanno un legame speciale e al matrimonio celebrato sabato scorso non è mancato un momento dedicato solo a loro due, un ballo speciale, una canzone speciale. E’ Magnini che ha pubblicato le bellissime foto sul suo profilo social, per ricordare per sempre ogni istante, per dire a Sofia e a tutti che lei è la sua ragazza. Così la chiama: “La mia ragazza”. Dopo il rito religioso in chiesa anche la figlia di Giorgia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 maggio 2022)continuano a mostrare i momenti più belli del loro matrimonio ma tra le emozioni più grandi c’è stato iltra lo sposo e, la figlia di, hanno un legame speciale e al matrimonio celebrato sabato scorso non è mancato un momento dedicato solo a loro due, unspeciale, una canzone speciale. E’che ha pubblicato le bellissime foto sul suo profilo social, per ricordare per sempre ogni istante, per dire ae a tutti che lei è la sua ragazza. Così la chiama: “La mia ragazza”. Dopo il rito religioso in chiesa anche la figlia di...

