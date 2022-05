Highlights e gol Fiorentina-Juventus 2-0, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 21 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Juventus 2-0, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2021/2022. Nessun obiettivo per i bianconeri e si vede, visto che arriva una sconfitta meritata: i viola passano grazie a Duncan e a un rigore di Nico Gonzalez e con questi tre punti certificano la qualificazione per la prossima Conference League a discapito dell’Atalanta. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. Nessun obiettivo per i bianconeri e si vede, visto che arriva una sconfitta meritata: i viola passano grazie a Duncan e a un rigore di Nico Gonzalez e con questi tre punti certificano la qualificazione per la prossima Conference League a discapito dell’Atalanta. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

