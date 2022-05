(Di sabato 21 maggio 2022) Alle 17:15 scenderanno in campo per la 38a ed ultima giornata di Serie A. Due squadre che arrivano all’ultima giornata senza più niente da dire. Iltorna in Serie B dopo 15 anni e una stagione cominciata con molti errori e finita male nonostante i cambi di allenatore. Ildopo aver raggiunto l’obbiettivo salvezza cercherà di concludere nel migliore dei modi questa stagione. Ecco di seguito ledi. Ildi Blessin si trova al diciannovesimo posto con 28 punti. Il Grifone retrocede in Serie B dopo 15 anni dopo una stagione con tante problematiche, tra cui i tre cambi di allenatore diversi che di certo non hanno aiutato la squadra.Oggi cercheranno di chiudere nel migliore ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @GenoaCFC, le probabili scelte di #Blessin per la gara con il #Bologna - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - Ftbnews24 : Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali: Mihajlovic rivoluziona la squadra #SerieA - 100x100Napoli : Genoa-Bologna: le formazioni ufficiali - pianetagenoa : BUONASERA A TUTTI! #FORZAGENOA GENOA-BOLOGNA LIVE MATCH -

Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Semper; Hefti, Ostigard, Vasquez, Criscito; Galdames, Hernani; Portanova, Amiri, Gudmundsson; Yeboah. All. Blessin(3 - 5 - 2): Bardi; Amey, Binks, Bonifazi; De ...Commenta per primo Il campionato disi chiude nel pomeriggio di Marassi. Blessin, già con la testa al tentativo di risalita in A della prossima stagione, dà spazio a Yeboah, Portanova, Amiri e Gudmundsson dal 1'. In ...Ultima gara del campionato per Genoa e Bologna. Il Grifone è già matematicamente in B, il Bologna non ha più niente da chiedere al campionato ...Anticipo del sabato per l’ultima giornata di Serie A. La sfida è tra due squadre che non hanno più nulla da dire a questo campionato: Genoa e Bologna. La squadra di casa è certa della retrocessione in ...