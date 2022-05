Com'è guidare un'auto di Formula 1, da dentro (Di sabato 21 maggio 2022) Vivere un Gran Premio di Formula 1 proprio come se a guidare foste voi. Impossibile? Non più, almeno a giudicare dall'ultima novità che sta facendo impazzire gli appassionati. Si chiama helmet cam (o driver’s eye) ed è la microcamera posizionata all'interno del casco (all'altezza degli occhi, nell'imbottitura) che permette di vedere esattamente ciò che vede il pilota. La differenza con i camera-car in uso da anni, fissi e posizionati sulla macchina, è che in questo caso si vive l'esperienza di guida con il pilota, perché le immagini arrivano direttamente dall'interno dell'abitacolo, offrendo la stessa identica visuale che in quel momento ha chi sta guidando (ecco perché tecnicamente il nome più corretto sarebbe visor cam, dal momento che si trova all'interno della visiera del casco). Le immagini sono precarie e disturbate, ma è proprio questo a ... Leggi su gqitalia (Di sabato 21 maggio 2022) Vivere un Gran Premio di1 proprio come se afoste voi. Impossibile? Non più, almeno a giudicare dall'ultima novità che sta facendo impazzire gli appassionati. Si chiama helmet cam (o driver’s eye) ed è la microcamera posizionata all'interno del casco (all'altezza degli occhi, nell'imbottitura) che permette di vedere esattamente ciò che vede il pilota. La differenza con i camera-car in uso da anni, fissi e posizionati sulla macchina, è che in questo caso si vive l'esperienza di guida con il pilota, perché le immagini arrivano direttamente dall'interno dell'abitacolo, offrendo la stessa identica visuale che in quel momento ha chi sta guidando (ecco perché tecnicamente il nome più corretto sarebbe visor cam, dal momento che si trova all'interno della visiera del casco). Le immagini sono precarie e disturbate, ma è proprio questo a ...

