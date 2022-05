Borussia Dortmund, Terzic pronto a subentrare in panchina al tecnico Rose (Di sabato 21 maggio 2022) Edin Terzic è la scelta del Borussia Dortmund per sostituire ufficialmente Marco Rose, attuale allenatore della compagine giallonera. La squadra teutonica ha deluso eccome durante la stagione in corso e i dirigenti responsabili hanno scelto il direttore tecnico della squadra come erede della panchina. Terzic non è in assoluto un volto nuovo del Borussia Dortmund, considerando il suo subentro in panchina a Lucien Favre nel 2021 e il trionfo in Coppa di Germania alla guida del Bvb appunto. Secondo Sky Sport Germania, il club tedesco ha offerto un biennale a Terzic, con piena disponibilità di quest’ultimo ad accettare l’incarico; si apre quindi una nuova era per i gialloneri di ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Edinè la scelta delper sostituire ufficialmente Marco, attuale allenatore della compagine giallonera. La squadra teutonica ha deluso eccome durante la stagione in corso e i dirigenti responsabili hanno scelto il direttoredella squadra come erede dellanon è in assoluto un volto nuovo del, considerando il suo subentro ina Lucien Favre nel 2021 e il trionfo in Coppa di Germania alla guida del Bvb appunto. Secondo Sky Sport Germania, il club tedesco ha offerto un biennale a, con piena disponibilità di quest’ultimo ad accettare l’incarico; si apre quindi una nuova era per i gialloneri di ...

Advertising

gippu1 : Per la prima volta nella storia, nel 2022-23 la Germania avrà cinque squadre in Champions League: Bayern Monaco,… - sportface2016 : #BorussiaDortmund, #Terzic pronto a subentrare in panchina all'allenatore #Rose - t_pepperonis : Mi avevano proposto di andare a lavorare al Borussia Dortmund come cuoco.. adesso avrei avuto al polso un Omega da… - roccoiacobucci : Cazzo,mi sà che va al Borussia Dortmund,o al Villarreal …. ?? #Pogba - ansacalciosport : Germania: Marco Rose e il Borussia Dortmund si separano. L'allenatore lascia dopo un anno in giallonero e senza tit… -