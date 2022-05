Wimbledon risponde dopo la decisione Atp | “Profondamente delusi | valutiamo le opzioni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Scriviamo in risposta alle decisioni prese dai Board Atp, Wta e Itf di rimuovere i punti delle rispettive classifiche per i Championship 2022. Ci rammarichiamoper l’impatto di questasulle persone colpite. Tuttavia, data la posizione assunta dal governo del Regno Unito per limitare l’influenza globale della Russia, rimaniamo del parere che abbiamo preso l’unicapossibile per quanto riguardacome evento sportivo di fama mondiale e istituzione britannica; sosteniamo ancora lache abbiamo preso. Rimaniamo contrari ad accettare che il successo o la partecipazione avengano utilizzati in favore della macchina di propaganda del regime russo, che, attraverso i suoi media di stato meticolosamente controllati, ha una storia ...