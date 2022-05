Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022)DEL 20 MAGGIOORE 11.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA TUSCOLANA E APPIA. DISAGI SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO, SIA VERSOSIA VERSO LATINA. TRASPORTO FERROVIARIO TORNATO REGOLARE ANCHE IL TRAFFICO SULLA ALTA VELOCITÀFIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAPENA E SETTEBAGNI. RICORDIAMO CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: REGOLARE LA METRO A, CHIUSE SOLO LE STAZIONI CORNELIA, REPUBBLICA E ...