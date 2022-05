Ucraina, Zelensky: in Donbass c'è l'inferno, cresce la pressione (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel suo discorso serale, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskiy, ha dato una terribile valutazione della situazione nel Donbas. "C'è l'inferno, e non è un'esagerazione", ha detto. Zelensky ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel suo discorso serale, il presidente dell', Volodymyr Zelenskiy, ha dato una terribile valutazione della situazione nel Donbas. "C'è l', e non è un'esagerazione", ha detto.ha ...

Advertising

DavidPuente : Cosa fanno i russi per gettare fango - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Il Donbass è completamente distrutto, è un inferno'. Nel suo messaggio notturno, il presidente… - pietroraffa : == Andriy Shevchenko è diventato il primo ambasciatore di UNITED 24, la piattaforma per la raccolta di donazioni pe… - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - Lollaw6 : RT @ilfoglio_it: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che il Donbas è stato 'completamente distrutto'. 'C'è l'inferno, e non è un'esager… -