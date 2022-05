Ucraina, ecco cosa rimane di Mariupol (Di venerdì 20 maggio 2022) Le immagini" diffuse dalla Repubblica popolare di Donetsk " mostrano cio' che rimane di Mariupol: edifici e case distrutte, macerie e auto bruciate nella citta' sul Mar d'Azov, occupata dalla forze ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Le immagini" diffuse dalla Repubblica popolare di Donetsk " mostrano cio' chedi: edifici e case distrutte, macerie e auto bruciate nella citta' sul Mar d'Azov, occupata dalla forze ...

