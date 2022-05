Ucraina, Berlusconi “La mia posizione è in linea con Ppe, Ue e Nato” (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La posizione del Presidente Berlusconi e di Forza Italia non è cambiata ed è perfettamente in linea con quella del PPE, dell’Europa e dell’Alleanza Atlantica. Nessuno in Occidente – neppure gli stessi ucraini – ha immagiNato che la guerra per difendere l’Ucraina dovesse diventare una guerra di aggressione alla Russia. In questo quadro l’invio di armi come strumento difensivo a Kiev è doveroso, l’enfasi propagandistica come ogni atteggiamento provocatorio non fa altro che allontanare la conclusione di questo conflitto”. E’ quanto si legge in unanota del presidente di Fi, Silvio Berlusconi.“Occorrono equilibrio e fermezza e riservatezza: solo così si potrà ottenere dai russi una soluzione diplomatica accettabile. Non è pensabile immaginare un nuovo equilibrio in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ladel Presidentee di Forza Italia non è cambiata ed è perfettamente incon quella del PPE, dell’Europa e dell’Alleanza Atlantica. Nessuno in Occidente – neppure gli stessi ucraini – ha immagiche la guerra per difendere l’dovesse diventare una guerra di aggressione alla Russia. In questo quadro l’invio di armi come strumento difensivo a Kiev è doveroso, l’enfasi propagandistica come ogni atteggiamento provocatorio non fa altro che allontanare la conclusione di questo conflitto”. E’ quanto si legge in unanota del presidente di Fi, Silvio.“Occorrono equilibrio e fermezza e riservatezza: solo così si potrà ottenere dai russi una soluzione diplomatica accettabile. Non è pensabile immaginare un nuovo equilibrio in ...

Advertising

elio_vito : Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve a… - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - SkyTG24 : Ucraina, Silvio Berlusconi a #Napoli: “Inviare armi significa essere anche noi in guerra” - LaNotifica : Ucraina, Berlusconi “La mia posizione è in linea con Ppe, Ue e Nato” - Mega_Fauna : RT @elio_vito: Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve accettare… -