Torino-Roma | le formazioni ufficiali | Lukic in difesa | Brekalo con Belotti Spinazzola e Shomurodov dal 1'

Advertising

_Nico_Piro_ : #19maggio 'Kabul, Crocevia del mondo' e 'Maledetti Pacifisti' a #Torino #Roma #Potenza È bellissimo tornare a confr… - OfficialASRoma : ?? Verso Torino-Roma ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - AntonioTisi : 20.30, in #ZonaCesarini, @Radio1Rai e @Radio1Sport. #Calcio, @SerieA: Torino-Roma con Francesco Repice. #Moviola di… - Blutarsky72 : @banshee_c Pensavo per vedere Torino-Roma ?? -

DIRETTA: ALLENATORI La diretta di, per l'ultima giornata di campionato, è anche la sfida tra due allenatori con due filosofie di calcio molto diverse. Ivan Juric, dopo essersi messo ...Le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1) (in attesa di conferma): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Pjaca ; Belotti. Allenatore: Juric.(...Torino - Roma è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2021/2022. La partita è in programma il giorno 20 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbit ...Diretta Torino-Roma alle 20.45. In attesa di volare a Tirana, Mourinho punta alla conquista di un posto in Europa League. Per averne la certezza aritmetica, serve una vittoria contro i granata. I ...