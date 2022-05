Top da uomo: la terribile moda lanciata da Maneskin e Mahmood (Di venerdì 20 maggio 2022) Heri dicebamus dell’homo cucù, al secolo l’uomo che non deve chiedere mai, tanto non gliela danno non essendo più un uomo ma un invertebrato che più si sforza di castrarsi e più non basta e allora paga, e paga pure caro, per andare ai corsi dove impara a cancellare la mascolinità tossica, che sarebbe la mascolinità a prescindere. Oggi l’agenda globalista si arricchisce di un nuovo passaggio, il crop top. Cioè quell’affarino che alle femmine sta benissimo, scoprendo il pancino e valorizzando le tette, ma i maschi li cancella, li trasforma in celenterati. Eppure ci credono: i siti marchettari rigurgitano esaltazioni per questa vaccata da homo effemminatus, tra gossip e business: chi la incarna? Eh beh, gli artisti dei nostri tempi: Mahmood, Achille Lauro, DamianodeiManeskin. Tutti griffati Gucci, vedi un po’. Oggi se si ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 20 maggio 2022) Heri dicebamus dell’homo cucù, al secolo l’che non deve chiedere mai, tanto non gliela danno non essendo più unma un invertebrato che più si sforza di castrarsi e più non basta e allora paga, e paga pure caro, per andare ai corsi dove impara a cancellare la mascolinità tossica, che sarebbe la mascolinità a prescindere. Oggi l’agenda globalista si arricchisce di un nuovo passaggio, il crop top. Cioè quell’affarino che alle femmine sta benissimo, scoprendo il pancino e valorizzando le tette, ma i maschi li cancella, li trasforma in celenterati. Eppure ci credono: i siti marchettari rigurgitano esaltazioni per questa vaccata da homo effemminatus, tra gossip e business: chi la incarna? Eh beh, gli artisti dei nostri tempi:, Achille Lauro, Damianodei. Tutti griffati Gucci, vedi un po’. Oggi se si ...

