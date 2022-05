Terremoto: Mattarella alla stazione 'Rulli frulli', 'grazie per come avete saputo reagire' (Di venerdì 20 maggio 2022) Finale Emilia (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "grazie per quello che avete fatto in questi anni per cancellare una ferita così grave, che certamente rimane ancora nell'animo, nel ricordo, nelle impressioni di tutti coloro che l'hanno avvertita. Però quella ferita è cancellata da quanto avvenuto in termini di ricostruzione, di dedizione, di solidarietà, di impegno che vi è stato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo a Finale Emilia, alla stazione 'Rulli fRulli', la sua visita in Emilia Romagna a dieci anni dal Terremoto. "Ci si è posti il problema di cosa fare di questa stazione, non poteva esserci soluzione migliore -ha aggiunto il Capo dello Stato- di questa di affidarla ai ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Finale Emilia (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "per quello chefatto in questi anni per cancellare una ferita così grave, che certamente rimane ancora nell'animo, nel ricordo, nelle impressioni di tutti coloro che l'hanno avvertita. Però quella ferita è cancellata da quanto avvenuto in termini di ricostruzione, di dedizione, di solidarietà, di impegno che vi è stato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, concludendo a Finale Emilia,', la sua visita in Emilia Romagna a dieci anni dal. "Ci si è posti il problema di cosa fare di questa, non poteva esserci soluzione migliore -ha aggiunto il Capo dello Stato- di questa di affidarla ai ...

