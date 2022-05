Tacconi | il chirurgo | «Ha superato la fase più critica | se continua così potrà avere una buona qualità di vita»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sul Secolo XIX un’intervista al direttore di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, Andrea Barbanera, il medico che ha operato e seguito Stefanoda quando, a fine aprile, ha subito un’emorragia per aneurisma cerebrale. Ieri mattina l’ex portiere ha lasciato la Rianimazione ed è stato trasferito in Neurochirurgia. «Non voglio dire che è fuori pericolo, ma lapiù delicata è alle spalle e, senuovamente unadella». Nel giro di una decina di giorni potrebbe lasciare l’ospedale ed essere trasferito in un centro specializzato di riabilitazione. «è sveglio e cosciente, muove gli arti e risponde bene a tutte le sollecitazioni. Non può ancora parlare ...

La prima conferma arriva dal figlio Andrea che sui social scrive La notizia migliore però è quella che dà ilche l'ha operato, come si legge sul Secolo XIX: 'il peggio è passato,in ...Il direttore di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria è il genovese Andrea Barbanera: ha operato e seguito giorno per giorno Stefano. Abbonati per leggere anche Tacconi, il chirurgo: “Il peggio è passato. In 10 giorni via dall'ospedale” Genova – «Non voglio dire che è fuori pericolo, ma la fase più delicata è alle spalle e, se continua così, potrà avere nuovamente una buona qualità della vita». Il direttore di Neurochirurgia dell’osp ...“Io ho sempre detto che nella sfortuna – ha aggiunto parlando di Stefano Tacconi – è stato fortunato ad avere un soccorso immediato da parte del figlio che l’ha portato ad Asti e poi ...