Liste d’attesa | una grande storia infinita Ecco le mie proposte per riorganizzare il sistema

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ho letto con attenzione l’articolo di Milena Gabanelli comparso il 17 maggio nel dataroom. Ci chiarisce, se ancora ne avevamo bisogno, con numeri precisi ladelledi attesa di visite, esami ed interventi di chi ha solo la possibilità di utilizzare ilSanitario Nazionale. Ci spiega che, pur essendoci per legge dei tempi massimi di attesa, questi vengono spesso aggirati presentando dei grandi lavori cartacei che dimostrano la equipollenza senza essere veritieri. Come dire che ogni regione sceglie il criterio per dimostrare che rispetta regole che si è inventata da sola. Un controllo pro domo sua. Per rendere i dati omogenei, corrispondenti alle richieste del ministero, con una perdita di tempo e risorse enorme ed inutile perché non corrispondente alla realtà delle cose. Come sempre parto da ...