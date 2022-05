La "profezia" di Bassetti sul vaiolo: "Che cosa ci aspetta nei prossimi giorni", un altro incubo dietro l'angolo (Di venerdì 20 maggio 2022) Matteo Bassetti non usa giri di parole. L'infettivologo del San Martino di Genova parla dell'emergenza vaiolo che pian piano sta iniziando a preoccupare gli italiani. Dopo il primo caso registrato in Italia allo Spallanzani di Roma, di fatto è scattata l'allerta. Bassetti di fatto, intervenendo a Un Giorno da Pecora condotto da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani, ha voluto spiegare bene quali sono gli scenari per il nostro Paese nei prossimi giorni: "Dobbiamo essere tutti uniti tra Paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai. Nei prossimi giorni arriveremo a qualche migliaio di caso – ha detto a Rai Radio1 Bassetti — chi non ha fatto la vaccinazione contro il vaiolo non è coperto". Ma non finisce qui. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Matteonon usa giri di parole. L'infettivologo del San Martino di Genova parla dell'emergenzache pian piano sta iniziando a preoccupare gli italiani. Dopo il primo caso registrato in Italia allo Spallanzani di Roma, di fatto è scattata l'allerta.di fatto, intervenendo a Un Giorno da Pecora condotto da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani, ha voluto spiegare bene quali sono gli scenari per il nostro Paese nei: "Dobbiamo essere tutti uniti tra Paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai. Neiarriveremo a qualche migliaio di caso – ha detto a Rai Radio1— chi non ha fatto la vaccinazione contro ilnon è coperto". Ma non finisce qui. ...

