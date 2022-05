La Cina invita Biden a non creare disordine nel suo cortile (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente "accolto" da esercitazioni militari nel Mar Cinese meridionale. Mentre Xi Jinping alla riunione dei Brics afferma: “Sia la storia che la realtà ci dicono che cercare la propria sicurezza a spese di quella degli altri creerà solo nuove tensioni e rischi” Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente "accolto" da esercitazioni militari nel Mar Cinese meridionale. Mentre Xi Jinping alla riunione dei Brics afferma: “Sia la storia che la realtà ci dicono che cercare la propria sicurezza a spese di quella degli altri creerà solo nuove tensioni e rischi”

Advertising

HuffPostItalia : La Cina invita Biden a non creare disordine nel suo cortile - Luke_like : RT @wireditalia: La diplomazia di Pechino invita a una maggiore cooperazione in campo tecnologico con Mosca. Ma le aziende rallentano, senz… - cheaterbag : RT wireditalia 'La diplomazia di Pechino invita a una maggiore cooperazione in campo tecnologico con Mosca. Ma le a… - wireditalia : La diplomazia di Pechino invita a una maggiore cooperazione in campo tecnologico con Mosca. Ma le aziende rallentan… - giulioenrico : RT @LorenzoLamperti: Oggi su @wireditalia : la diplomazia di Pechino invita a una maggiore cooperazione in campo tecnologico con Mosca. Ma… -