Isola dei Famosi 2022 | Edoardo Tavassi in lacrime per colpa della sorella Guendalina

(Di venerdì 20 maggio 2022) All’dei, gli autori hanno chiesto adi dire cosa pensa sinceramente di ciascuno dei naufraghi. La show-girl romana ne ha avute per tutti, anche per il fratello. Quando è venuto il turno di parlare di lui, infatti,lo ha definito pigro affermando che tutto quello che fa sulla spiaggia è creare giacigli comodi con la stuoia, sulla quale starebbe perennemente straiato.si è risentito moltissimo di queste parole, perché da suasi sarebbe aspettato tutt’altro. Ilha fatto presente che se avessero chiesto a lui di parlare di, si sarebbe sperticato in lodi e dichiarazioni d’affetto, e ha rinfacciato a lei di non aver ...

playatrashada : Io dei nuovi salverei solo Marco...i due manichini della Standa sono dozzinali,visti e rivisti in mille reality.Cap… - AAraminta : @Poesiaitalia Vacanze sull'isola dei gabbiani e Emil - Ride80Free : Sperando che i nuovi abbino capito che devono coalizzarsi e votare i vecchi , vincere la prova leader e mettere in… - maria_cognigni : @Poesiaitalia Pippi Calzelunghe, mito assoluto della mia infanzia! E anche Vacanze all'isola dei gabbiani, meravigliose atmosfere scandinave - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, Gennaro su Estefania: ‘Se dovessi provarci non mi direbbe di no’ -

Ph: Blind social media Con la partecipazione di Blind a L'Famosi ai naufraghi si unisce un rapper, una giovane promessa della scena italiana che ha trovato la sua rampa di lancio con X Factor e ora si consacra al grande pubblico mostrando il suo ...... svantaggiato dall'inesperienza sul piccolo schermo e nelle dinamiche di un reality show, Alessandro Iannoni non sta emergendo particolarmente nella sedicesima edizione de L'Famosi . ... "Isola dei Famosi", Estefania e Gennaro si avvicinano: nuova coppia all'orizzonte “Dicono che con il passare dei giorni mi abituerò…” Pamela Petrarolo non si fa abbattere: “Credo che l’unica soluzione sia quella di non pensare” La naufraga de L’Isola dei Famosi, parlando sempre con ...Ricordate Brice Martinet a L’isola dei famosi Era in lizza per il vincitore: siete curiosi di sapere che cosa fa oggi Eccolo qui. Un reality che mette a dura prova ciascuno dei suoi concorrenti non ...