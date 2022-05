Draghi | “Ho chiesto a Putin pace ma ho trovato muro”

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra Russia-Ucraina raccontata agli studenti. Marioin visita alla Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese racconta i suoi tentativi di mediazione per arrivare alla. “Aho detto: ‘la chiamo per parlare di’, e lui mi ha detto ‘non è il momento’ – riferisce il presidente del Consiglio -. ‘La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco’, lui mi ha risposto ‘non è il momento’. ‘Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate con Zelensky?’, mi ha ancora risposto ‘Non è il momento’. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il Presidente Biden gli ho detto che forse solo da luivuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse a. Il suggerimento – sottolinea il premier – ha avuto più fortuna ...

Hoa Biden di parlare lui con Putin e il giorno dopo i ministri della difesa si sono parlati", ha aggiunto. Durante la sua visita, il premier ha anche rimarcato come "chi attacca ..."Quel che si deve fare è cercare la pace, far in modo che i due smettano di sparare e comincino a parlare. Questo è quello che noi dobbiamo cercar di fare". Lo ha affermato il premier Mario, incontrando i ragazzi della scuola Dante Alighieri di Sommacampagna (Verona). "A Putin ho detto - ha aggiunto - 'la chiamo per parlare di pace', e lui mi ha detto 'non è il momento'. 'La ...“Noi italiani viviamo questa guerra di riflesso, da lontano e mi chiedo – scandisce Draghi – cosa si può fare oltre che aiutare l’amico. Quello che si deve fare è cercare la pace, fare in modo che i ...Lo ha detto il premier Mario Draghi, salutando gli studenti della Scuola Dante Alighieri ... quindi conto che quando voteremo non ci saranno più le tensioni di oggi. Se chiedono di aderire alla Nato ...