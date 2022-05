Covid-19 in gravidanza | effetti su placenta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nei primi mesi di diffusione del Sars-CoV-2, glidel-19 inerano poco noti. Si pensava che la trasmissione verticale, ossia dalla donna al feto, non potesse avvenire, ma alcuni studi hanno provato che non è così. Una ricerca francese uscita sulla rivista Nature Communication, infatti, scoperto tracce di virus nelladella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Partorire durante la pandemia può essere traumatica In terapia intensiva un respiratore per due pazienti Aifa valuta uso di antiparassitario contro il-19 Vaccino-19 attacca il DNA per creare immunità Farmaco anti-malaria contro-19 è pericoloso Milioni di test sugli ...

Advertising

JungleJulia88 : @FalangaGiovanna Boooh, le ipotesi sono calo di pressione, strascico del covid o gravidanza ???? - misterconsulent : @TheMagicJackass Spiegatemi: il test Covid si fa con tampone e soluzione dove inserire il tampone e riversare sul r… - Marina62135264 : RT @_ANT_Z_: @Europarl_IT - _ANT_Z_ : @Europarl_IT - _ANT_Z_ : @ladyonorato @ladyonorato non erano vaccinate perché i ginecologi lo hanno sconsigliato. Avevano 27,31 e 29 anni e… -

Network Bibliotecario Sanitario Toscano

QUESTIONI DI SALUTE PUBBLICA: NON ABBIAMO ANCORA FINITO CON IL TERRIBILE19 CINESE CHE ORA E' APPARSO ANCHE IN EUROPA, IL TEMIBILE VAIOLO DELLE SCIMMIE DI CUI DOVREMO ...durante lapuò ...... con tassi particolarmente bassi tra gli operatori sanitari e tra le donne in'. Molti ... 'Se in una regione si dice che l'antinfluenzale non si può fare insieme al vaccinoe quella ... Gestione di COVID-19 in gravidanza: linee guida per la pratica clinica a confronto VENEZIA - "Nella prossima stagione influenzale non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e Sars-CoV-2, pertanto, va sottolineata l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in partico ..."Nella prossima stagione influenzale non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e Sars-CoV-2, pertanto, va sottolineata l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei s ...