Coppia di italiani rapiti in Mali Sequestrato anche il loro bambino

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tre cittadinie un togolese sono statida uomini armati in. Lo riferiscono fonti locali citate da Afp e Al Jazeera. Secondo l'agenzia Efe, si tratta di unae il fatto è avvenuto a Sincina nella regione di Sikasso, a est della capitale Bamako. I sequestrati apparterrebbero a una comunità di Testimoni di Geova. Secondo il portale Africa-Express, con laitaliana sarebbe stato rapitoiloltre al cittadino togolese. «Uomini armati hanno operato il sequestro di tre cittadinie un cittadino togolese la notte scorsa. Facciamo tutto il possibile per ottenerne la liberazione» ha detto alla France Press una fonte di sicurezzaana che ha preferito ...

Advertising

SkyTG24 : Mali, rapiti una coppia di italiani con il loro bambino e un cittadino togolese - MaricaGusmitta : 'Coppia italiana con un bambino rapiti in #Mali ' Una famiglia italiana di testimoni di Geova e un uomo togolese s… - tempoweb : Mali, tre italiani rapiti da uomini armati. Con loro anche un togolese #italiani #mali #iltempoquotidiano… - LocalPage3 : Mali, rapita coppia di italiani con il figlio - RobertoRenga : RT @Miti_Vigliero: Una coppia di italiani è stata rapita in Mali con il loro bambino: “Prelevati da uomini armati” -

Soldati francesi in Mali (foto generica) Roma, 20 maggio 2022 - Tree un cittadino del Togo sono stati rapiti in Mali da "uomini armati". Le notizie sono ...un bambino (il figlio della...Con loro rapito anche un togolese. L'aggressione è avvenuta nel sud del Paese, a Sinzina, dove le vittime sono state portate via da uomini ...Tre cittadini italiani e un togolese sono stati rapiti da uomini armati in Mali. Lo riferiscono fonti locali citate da Afp e Al Jazeera. Secondo l’agenzia Efe, si tratta di una coppia e il fatto è ...(la Repubblica) Gli italiani sono una coppia di missionari dei testimoni di Geova e il loro bambino. Tre italiani — padre, madre e il loro bambino — sono stati rapiti in Mali. «Giovedì notte uomini ...