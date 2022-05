Casini: «erano anni che non si vedeva un campionato così combattuto» (Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole del presidente della Lega Serie A Casini: «Il livello della A non è così basso, guardate la Coppa Italia» Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ospite del forum Il Calcio che l’Italia si merita organizzato dal Corriere dello Sport, ha detto la sua sul campionato. «La situazione è drammatica, inutile essere troppo ottimisti. L’accoppiata pandemia e conflitto in Ucraina sta determinando per le società di calcio di tutto il mondo un crollo dei ricavi: per carità, i diritti tv sono rimasti, ma se ne sono persi tanti altri e sono aumentati i costi. Adesso finalmente stanno arrivando dei primi ristori per le spese di tamponi e simili ad alcune società: alcune neanche li avranno, saranno dati a quelle con meno risorse economiche. Le società oggi hanno l’80 per cento di spese fissi sui salari e ricavi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole del presidente della Lega Serie A: «Il livello della A non èbasso, guardate la Coppa Italia» Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ospite del forum Il Calcio che l’Italia si merita organizzato dal Corriere dello Sport, ha detto la sua sul. «La situazione è drammatica, inutile essere troppo ottimisti. L’accoppiata pandemia e conflitto in Ucraina sta determinando per le società di calcio di tutto il mondo un crollo dei ricavi: per carità, i diritti tv sono rimasti, ma se ne sono persi tanti altri e sono aumentati i costi. Adesso finalmente stanno arrivando dei primi ristori per le spese di tamponi e simili ad alcune società: alcune neanche li avranno, saranno dati a quelle con meno risorse economiche. Le società oggi hanno l’80 per cento di spese fissi sui salari e ricavi ...

