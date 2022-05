Basket: playoff Nba, Boston domina Miami 127-102 in gara-2 e pareggia la serie (Di venerdì 20 maggio 2022) Miami, 20 mag. - (Adnkronos) - I Boston Celtics ritrovano Marcus Smart e Al Horford in quintetto e dominano contro i Miami Heat in gara-2 di finale della Eastern Conference Nba imponendosi per 127-102 e pareggiando la serie sull'1-1. Dopo quattro minuti e mezzo di partita i Celtics erano sotto di 10 lunghezze sul 18-8 per i padroni di casa ma da quel momento in poi Boston ha completamente cambiato marcia e ha ribaltato tutta Miami con un parziale di 60-21 nei successivi 18 minuti, andando all'intervallo in vantaggio sul 70-45 e non voltandosi più indietro, pareggiando i conti nella serie con l'autorità delle grandi squadre. A fare la differenza è stato il tiro da tre punti: i Celtics hanno tirato 9/11 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022), 20 mag. - (Adnkronos) - ICeltics ritrovano Marcus Smart e Al Horford in quintetto eno contro iHeat in-2 di finale della Eastern Conference Nba imponendosi per 127-102 endo lasull'1-1. Dopo quattro minuti e mezzo di partita i Celtics erano sotto di 10 lunghezze sul 18-8 per i padroni di casa ma da quel momento in poiha completamente cambiato marcia e ha ribaltato tuttacon un parziale di 60-21 nei successivi 18 minuti, andando all'intervallo in vantaggio sul 70-45 e non voltandosi più indietro,ndo i conti nellacon l'autorità delle grandi squadre. A fare la differenza è stato il tiro da tre punti: i Celtics hanno tirato 9/11 ...

