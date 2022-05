Auto su asilo, il padre del bimbo: "La morte di Tommaso è stata una disgrazia. Quella donna non ha colpe" (Di venerdì 20 maggio 2022) stata una fatalità, una disgrazia. Ho perdonato la donna che involontariamente ha tolto la vita al figlio". A parlare è Patrizio D'Agostino è il padre di Tommaso, il bimbo morto lo scorso mercoledì ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022)una fatalità, una. Ho perdonato lache involontariamente ha tolto la vita al figlio". A parlare è Patrizio D'Agostino è ildi, ilmorto lo scorso mercoledì ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - VANTSTATION : RT @MediasetTgcom24: Auto piomba su un asilo a L'Aquila, il padre del bimbo morto: 'E' stata una fatalità, quella donna non ha colpa, siamo… - AGTW_it : Auto su #asilo a #LAquila, conferenza stampa dei legali della famiglia del bambino rimasto ucciso -