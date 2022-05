Ascolti TV | Giovedì 19 Maggio 2022 Don Matteo svetta con il 31 7% 5 | 8 mln Il Corriere 11% Del Debbio 7 5% stacca Formigli 5 4% I comici della Lamborghini 2 2%

(Di venerdì 20 maggio 2022) Insinna a Don13 Nella serata di ieri,19, su Rai1 l’ottava puntata di Don13 ha interessato 5.816.000 spettatori pari al 31.7% (qui le anticipazioniprossima puntata e glidi tutte le puntate). Su Canale 5 Il– The Mule ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 732.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 La Fredda Luce del Giorno ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Ezio Bosso. Le cose che restano ha raccolto davanti al video 773.000 spettatori pari ad uno share del 4.1% (presentazione di 11 minuti: 749.000 – 3.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.021.000 spettatori con ...

