Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 19 maggio 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 19 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 13 hanno totalizzato in media 5816 spettatori (31.68% di share); su Canale5 il film Il Corriere – The Mule ha avuto 1840 spettatori, 11.04% di share. Il film La fredda luce del giorno su Italia1 ha intrattenuto in media 1165 spettatori (6.12%); su Rai2 il film Tutte lo vogliono ha totalizzato 732 spettatori (3.80%), mentre il documentario Ezio Bosso – Le cose che restano su Rai3 ne ha portati a casa 773 (4.10%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1021 spettatori (7.48%) ...

