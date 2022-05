Abraham a sorpresa dopo il Torino | l’ha detto sul futuro alla Roma!

(Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma scopre trova il suo ticket per l’Europa a, città che qualche giorno fa ospitava l’Eurovision. Secco tre a zero ad unche nella prima metà del primo tempo non aveva neanche demeritato, ma poicon una doppietta e Pellegrini mettono insieme tre punti che alleggeriscono la testa agli uomini di Mourinho per Tirana.Roma CalciomercatoL’inglese al termine del match si è fermato ai microfoni di ‘Dazn’ svelando anche il proprio: “Amo questo club dal primo giorno, mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Il mio cuore è a Roma e con la Roma”. Dunque una dichiarazione d’amore importante che scaccia le voci di un possibile addio in estate. Anche se nel calciomercato tutto può succedere.

Advertising

aleoricchio : @claudio201asr Una finale internazionale dopo 31 anni, l'esplosione di Zalewski, l'ottima conferma di Pellegrini e… - asromaliveit1 : Formazioni ufficiali di #RomaVenezia. Sorpresa #Spinazzola tra i titolari. #ASRoma -

TUTTO mercato WEB

... Mancini, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Oliveira, Cristante, Zalewski; Perez, Pellegrini;. Hot: Belotti cerca l'ultimo acuto. Pellegrini irrinunciabile Not: Seck non ci fa impazzire: ...... tante squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato e proporranno nomi ama ... Dietro a Tammypronti Pellegrini e Carles Perez. GENOA - BOLOGNA, sabato ore 17:15 Genoa, un ... PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, le ultime LIVE sul 38° turno: sorpresa Dybala, sarà titolare Due errori dei granata mettono in discesa la partita dei giallorossi, con l'inglese letale su azione e su rigore. Nel finale Pellegrini chiude il match ancora dal dischetto. Mou sicuro di giocare le c ...Abraham è entrato nella storia della Roma: l'attaccante inglese è il secondo miglior marcatore giallorosso alla prima stagione in Serie A.