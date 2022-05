Zuppa di Porro 19 maggio 2022

(Di giovedì 19 maggio 2022)di. Europa tra riarmo e strategia greeen. Il domani e i conti sulle nostre spese militari tre volte superiori a quell russe. La camicetta della premier finlandese. E la Craxi diventa prsidente. Conte minaccia e lo Zar caccia i diplomatici Il foglio scova due magistrati per il sì al referendum del 12 giugno e un pm, dice bene Minzolini, legge requisitoria assurda contro Berlusconi. Intv fiammetta borsellino da leggere Oddio è tornato Burioni e scrive cento righe su Rep per dire che servono le mascherine. Aumenti stipendi pubblici e i mercati cadono #rassegnastampa19L'articolo proviene da Nicola

Advertising

NicolaPorro : ?? La verità sull’embargo al gas, i tedeschi peggio dei grillini sul nucleare e le conseguenze della peste suina. Qu… - NicolaPorro : ?? La verità sulla visita di Draghi a Biden, le due guerre diverse di Usa e Ue e la fine del denaro facile. Questo e… - NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - NicolaPorro : Zuppa di Porro - franco_sala : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro -

Nicola Porro

* * * SulladiMassimo Cacciari dice: ""Se una parte ritiene che i suoi obiettivi siano sacri e non trattabili è chiaro che continuerà la guerra. Se si chiede alla Russia di ridare ...A recuperare i tutt'altro che pacati commenti sul presidente ucraino ci ha pensato Ladi, il blog del conduttore Nicola. "Chi è davvero Stefania". Eurovision, il retroscena della ... Zuppa di Porro 18 maggio 2022 https://youtu.be/szcLNgUol1Y Zuppa di Porro. La resa di Mariupol e soprattutto la resa dell'Europa ai rubli: non facciamo tanto i fenomeni se non ...https://youtu.be/YPmOA461O54 00:00 Cinquanta anni fa la sinistra uccise il commissario Calabresi. Sì, avete letto bene: fu la sinistra ad ucciderlo. O ...