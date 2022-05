Advertising

DonnaGlamour : Victoria Beckham: “Voler essere magre è superato. Ecco cosa vogliono le donne…” - zazoomblog : Victoria Beckham cambia idea anzi… taglia: “Essere magrissime? È fuori moda” - #Victoria #Beckham #cambia #anzi…… - Luce_news : Victoria Beckham cambia idea, anzi… taglia: “Essere magrissime? È fuori moda” - monica603277441 : COSA AVRA' DI STRAORDINARIO STA DONNA NON LO CAPIRO' MAI, E' UN OSSO, ANTIPATICA PER DEFINIZIONE E HA SEMPRE QUELL… - Engage_Magazine : Victoria Beckham sulla copertina di 14 edizioni internazionali di @Grazia @gruppomondadori #Victoria #Beckham -

Io Donna

cambia rotta, o meglio... cambia taglia. 'Essere magrissime È fuori moda', annuncia la moglie dell'ex calciatore inglese David, recentemente stato travolto dalle polemiche ...cambia rotta con la sua nuova linea di abiti da stilista: ora rende omaggio alle donne formose e le elogia. A Grazia , che le regala la cover del giornale, sottolinea: 'Voler essere a ... David Beckham compie 47 anni. La dedica social di Victoria: «Sei il mio tutto» Victoria Beckham si racconta a Grazia e spiega la sua visione del modello femminile. Per l'occasione arriva un bel messaggio body positive.Il must have dell’estate sarà il crop top da uomo. I rocker nazionali hanno già abbracciato la tendenza genderfluid ...